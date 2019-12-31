2019-12-31T10:23:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Пьяный бесправник, который сбил двух девочек в Полоцке, знал, что садится за руль машины без тормозов

Одна из школьниц умерла в больнице
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина знал, что садится за руль авто с неисправными тормозами. Он несся по городу со скоростью 100 км/ч и сбил двух школьниц. Фото: Следственный комитет.Мужчина знал, что садится за руль авто с неисправными тормозами. Он несся по городу со скоростью 100 км/ч и сбил двух школьниц. Фото: Следственный комитет.
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Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование дела о резонансном ДТП в Полоцке, в котором погибла девочка-подросток, а ее подруга серьезно пострадала.

Как рассказывала «Комсомолка», авария произошла 21 сентября в Полоцке на улице Бабушкина. Две школьницы шли домой с прогулки, когда на них налетела «Альфа Ромео». Очевидцы рассказывали, что на узкой улочке, где практически нет тротуаров, автомобиль пошел на обгон, разогнавшись до 100 км/ч, а может, и более, и едва не столкнулся с авто, ехавшим навстречу. Уворачиваясь от столкновения, водитель вылетел на тротуар и сбил школьниц. 14-летняя Влада умерла в больнице, ее подруга получила серьезные травмы.

Водитель, который был за рулем «Альфа Ромео», был нетрезв. Прав у него тоже не было – за год до ДТП лишили за пьяную езду на три года. В ходе следствия выяснилось, что он еще и ехал на неисправном автомобиле. У машины барахлили тормоза, и мужчина знал это.

-Молодой человек двигался на технически неисправном автомобиле. Неисправность заключалась в разгерметизации рабочей тормозной системы, о наличии которой обвиняемому было известно, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

26-летнему водителю предъявлено обвинение, дело передано прокурору для направления в суд.

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