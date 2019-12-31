2019-12-31T12:06:01+03:00
Спорт
КП Беларусь

В Минске состоится традиционный Рождественский турнир любителей хоккея

В нем будут участвовать 12 команд, в том числе впервые - спортсмены из США
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Минске среди хоккеистов-любителей разыграют президентский приз.В Минске среди хоккеистов-любителей разыграют президентский приз.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Рождественский турнир любителей хоккея по традиции состоится в Минске с 3 по 7 января. За президентский приз в нем сразятся 12 команд. Впервые в турнире будет участвовать сборная из США.

– И в составе (могу приоткрыть тайну) есть звездный хоккеист, знакомый многим любителям НХЛ – Джо Слейтер, за игрой которого многие будут увлеченно наблюдать, - говорит пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина в эфире СТВ.

Приедут также сборные команды Китая, ОАЭ, России, Украины, стран Балкан и стран Балтии, Германии, Финляндии, Швейцарии, Международной федерации хоккея.

Хоккейные матчи будут проходить в Чижовка-арене. Чемпионат будут показывать по телевизору.

Беларусь становилась победителем турнира 12 раз. На втором месте по количеству побед - Россия, на третьем - Финляндия.

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