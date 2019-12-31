Минтранс перераспределил «дозволы» между перевозчиками

После встреч с перевозчиками в регионах и в Минске министерство нашло решение для проблемы с разрешениями на поездки в Польшу

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В первом квартале 2020 некоторым перевозчикам выдадут разовые «дозволы». Такое решение Минтранс принял по итогам встреч с недовольными новой системой распределения разрешений на перевозки в регионах и в Минске.

– Принято решение разово выдать «двусторонние/транзитные» разрешения Республики Польша образца 2020 года автомобильным перевозчикам в размере 50 % от количества грузовых автомобилей для международных перевозок грузов (по состоянию на 30.09.2019), - говорится в сообщении Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Разовые «дозволы» дадут тем, у кого с учетом уже выданных двусторонних и транзитных рашрешений Польши на 2020 год обеспеченность «дозволами» составляет меньше 0,5 на одно транспортное средство.

Также в Минтрансе взяли на заметку некоторые предложения перевозчиков, которые будут прорабатываться вместе с другими органами и ведомствами.