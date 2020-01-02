2020-01-02T10:08:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто первым выиграет большие деньги и отдых в Египте в новом году?

На кону денежные суммы от 20 до 50 тысяч рублей, а также 20 туров на двоих в пятизвездочный отель по системе «все включено»
Поделиться:
Разыргают денежные суммы от 20 до 50 тысяч рублей.Разыргают денежные суммы от 20 до 50 тысяч рублей.
Изменить размер текста:

С большой удачи начнется новый 2020-й год для самых везучих покупателей «Евроопт». В четверг, 2 января будут разыграны призы 136-го тура игры «Удача в придачу!». Главному победителю достанется 50 000 рублей, и определить этого везунчика поможет вратарь президентской хоккейной команды Вадим Пекарский.

Кроме того, в студии игры в столичном гипермаркете на Казимировской, 6 будут разыграны тысячи призов, включая денежные суммы в 20 000, 30 000, 40 000 рублей. И это еще не все! В этом туре разыгрываются билеты в лето - 20 путевок на двоих в пятизвездочный отель CHARMILLION CLUB RESORT 5 * по системе все включено в солнечном Египте!

Посмотреть розыгрыш призов 136-го тура игры «Удача в придачу!» можно 2 января в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях.

Удачи всем, кто в игре!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
За первые дни 2020 года на пожарах погибли 11 белорусов
3 января в Беларуси – гололедица и переменная облачность
В Бресте скорая протаранила электричку
Из-за напряженной обстановки в Ираке госсекретарь США Помпео отложил визит в Беларусь
Кто первым выиграет большие деньги и отдых в Египте в новом году?
В Беларуси отменяют талоны к водительским правам и сертификаты о техосмотре
В Беларуси начнут списывать штрафы со счетов и карточек должников
В Минске пойман профессиональный вор, который обкрадывал храмы
Первый ребенок в Беларуси в 2020 году родился ровно в полночь
В первую неделю января морозов не будет
На Новый год в Витебской области 18-летний парень ранил ножом милиционеров
На пожаре в Могилевском районе погибли четыре человека
После заметки в «КП» на перекрестке в Гомеле правильно установили знаки
Лукашенко предупредил, что белорусов ждет «год тяжелого труда и испытаний»