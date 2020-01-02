Кто первым выиграет большие деньги и отдых в Египте в новом году?

Разыргают денежные суммы от 20 до 50 тысяч рублей.

На кону денежные суммы от 20 до 50 тысяч рублей, а также 20 туров на двоих в пятизвездочный отель по системе «все включено»

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С большой удачи начнется новый 2020-й год для самых везучих покупателей «Евроопт». В четверг, 2 января будут разыграны призы 136-го тура игры «Удача в придачу!». Главному победителю достанется 50 000 рублей, и определить этого везунчика поможет вратарь президентской хоккейной команды Вадим Пекарский.

Кроме того, в студии игры в столичном гипермаркете на Казимировской, 6 будут разыграны тысячи призов, включая денежные суммы в 20 000, 30 000, 40 000 рублей. И это еще не все! В этом туре разыгрываются билеты в лето - 20 путевок на двоих в пятизвездочный отель CHARMILLION CLUB RESORT 5 * по системе все включено в солнечном Египте!

Посмотреть розыгрыш призов 136-го тура игры «Удача в придачу!» можно 2 января в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях.

Удачи всем, кто в игре!