Кто первым выиграет большие деньги и отдых в Египте в новом году?
С большой удачи начнется новый 2020-й год для самых везучих покупателей «Евроопт». В четверг, 2 января будут разыграны призы 136-го тура игры «Удача в придачу!». Главному победителю достанется 50 000 рублей, и определить этого везунчика поможет вратарь президентской хоккейной команды Вадим Пекарский.
Кроме того, в студии игры в столичном гипермаркете на Казимировской, 6 будут разыграны тысячи призов, включая денежные суммы в 20 000, 30 000, 40 000 рублей. И это еще не все! В этом туре разыгрываются билеты в лето - 20 путевок на двоих в пятизвездочный отель CHARMILLION CLUB RESORT 5 * по системе все включено в солнечном Египте!
Посмотреть розыгрыш призов 136-го тура игры «Удача в придачу!» можно 2 января в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях.
Удачи всем, кто в игре!