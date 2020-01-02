Кто выиграл крупные призы от 20 до 50 тысяч рублей в первом новогоднем розыгрыше?
Розыгрыш призов 136-го тура игры «Удача в придачу!» завершен, имена победителей озвучены на всю страну. Тысячи призов были разыграны в столичном гипермаркете «Евроопт» на Казимировской, 6.
С подачи Вадима Пекарского, вратаря президентской хоккейной команды, обладателем главного приза в 50 000 рублей стала Алеся Трапкачева из города Жлобин Гомельской области.
Обладателем 40 000 рублей стала еще одна жительница Жлобина - Алена Иванова, 30 000 рублей достались Алине Шидловской из Минска, а сумма 20 000 рублей теперь принадлежит Татьяне Жуковской, которая живет в столице.
И еще 20 участников игры выиграли путевки на двоих в пятизвездочный отель CHARMILLION CLUB RESORT 5 * по системе все включено в солнечном Египте!
Поздравляем!