2020-01-02T20:30:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто выиграл крупные призы от 20 до 50 тысяч рублей в первом новогоднем розыгрыше?

Вратарь президентской хоккейной команды Вадим Пекарский определил обладателя 50 000 рублей
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Вадим Пекарский, вратарь президентской хоккейной команды (на фото в центре), помог определить главного победителя игры «Удача в придачу!» Фото: предоставлено организаторамиВадим Пекарский, вратарь президентской хоккейной команды (на фото в центре), помог определить главного победителя игры «Удача в придачу!» Фото: предоставлено организаторами
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Розыгрыш призов 136-го тура игры «Удача в придачу!» завершен, имена победителей озвучены на всю страну. Тысячи призов были разыграны в столичном гипермаркете «Евроопт» на Казимировской, 6.

С подачи Вадима Пекарского, вратаря президентской хоккейной команды, обладателем главного приза в 50 000 рублей стала Алеся Трапкачева из города Жлобин Гомельской области.

Обладателем 40 000 рублей стала еще одна жительница Жлобина - Алена Иванова, 30 000 рублей достались Алине Шидловской из Минска, а сумма 20 000 рублей теперь принадлежит Татьяне Жуковской, которая живет в столице.

И еще 20 участников игры выиграли путевки на двоих в пятизвездочный отель CHARMILLION CLUB RESORT 5 * по системе все включено в солнечном Египте!

Поздравляем!

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Кто выиграл крупные призы от 20 до 50 тысяч рублей в первом новогоднем розыгрыше?
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