2019-12-31T15:28:22+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 января 2020 дорожает газ для населения

Новые тарифы утверждены постановлением Совмина №933 от 28 декабря
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Правительство определило новые цены на газ, используемый в быту.Правительство определило новые цены на газ, используемый в быту.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В отопительный период для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета расхода газа, будут платить с 1 января по 31 мая - 0,1205 рублей за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно - 0,1271 рублей за кубометр. Летом за газ нужно будет платить 0,4213 р. за кубометр.

Те, у кого нет газовых счетчиков, должны будут заплатить 0,4213 рубля за кубометр газа независимо от сезона.

В домах без счетчиков, но с газовой плитой и централизованным подогревом воды (или водонагревателем), газ будет стоить 3,37 с одного проживающего в месяц.

Газ в домах с газовой плитой и индивидуальным водонагревателем, без централизованного подогрева воды, газ будет стоить 9,69 с одного проживающего.

В жилье с газовой плитой и без горячего водоснабжения и водонагревателя, цена на газ установлена в размере 5,48 рублей на одного проживающего в месяц.

Газ для жилья с газовым отоплением и без счетчиков в отопительный периодс 1 января по 31 мая будут отпускать за 0,5320 р. за 1 кв. м жилой площади в месяц. С 1 июня по 31 декабря - за 0,5936 р. Без отопления газ будет стоить с 1 января по 31 мая - 0,1995 р., с 1 июня по 31 декабря - 0,2226 р.

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