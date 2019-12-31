2019-12-31T16:29:20+03:00
Экономика
КП Беларусь

Путин позвонил Лукашенко поздравить с Новым годом и поговорить про поставки нефти

Если Беларусь и Россия не договорятся по цене на нефть и газ, Россия 1 января 2020 может перекрыть кран - Reuters
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лукашенко и Путин не договорились по поводу нефти и газа. Фото: БелтаЛукашенко и Путин не договорились по поводу нефти и газа. Фото: Белта
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Телефонный разговор президентов состоялся 31 декабря по инициативе российской стороны. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

– Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с наступающим Новым годом. В продолжение и развитие состоявшегося накануне разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь, - говорится в сообщении.

– Условлено о предстоящих контактах, - такую деталь добавляет пресс-служба президента России Владимира Путина.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщает, что Россия может остановить экспорт нефти в Беларусь 1 января.

– Переговоры Москвы и Минска относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ в 2020 году затягиваются, что может привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, - пишет агентство. - Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то — зависит от переговоров.

По информации Reuters по состоянию на утро 31 декабря из России в Беларуси нефть не отправлялась.

Государства не могут договориться по поводу цены на нефть, транзит нефти через Беларусь и компенсации после проведения налогового маневра.

– Вчера (30 декабря - Ред.) была весьма длительная, обстоятельная беседа президентов, обсуждались и вопросы интеграции, газовые и нефтяные дела. Пока договоренности достигнуть не удалось. Апокалиптические сценарии пока предлагаем не обсуждать, диалог будет продолжен, - предлагает не драматизировать ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал «Пул №3», который ведут журналисты президентского пула.

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