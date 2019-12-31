2019-12-31T18:42:03+03:00
Политика
КП Беларусь

Опять нефть и газ 31 декабря: Лукашенко собрал управленцев нефтехимического комплекса и дал пару часов на решение вопросов

Речь о поставках нефти, на которые нет контрактов, о переработке сырья, а также - о поиске в первые дни января альтернативных источников
Надежда БУТОВИЧ
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31 декабря Лукашенко собрал совещание руководителей нефтегазового комплекса. Фото: belta.by.31 декабря Лукашенко собрал совещание руководителей нефтегазового комплекса. Фото: belta.by.
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В продолжение телефонных переговоров с Путиным, которые состоялись как 30, так и 31 декабря (Прим.: во вторник по инициативе российской стороны) Лукашенко собрал на совещание руководство белорусского нефтехима. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Глава страны обсудил с управленцами комплекса поставки и переработку нефти. Подчеркнув, что есть определенная договоренность с российской стороной и существует необходимость конкретного обсуждения вопросов в развитии состоявшихся разговоров с Путиным.

– В разговоре с Александром Новаком (Прим.: министром энергетики России) я передал наши договоренности с Путиным, – пояснил Лукашенко. – Завтра первое января, а у нас нет еще контрактов на поставку нефти в Беларуси, поэтому вышел напрямую на министра (не по протоколу).

Андрей Рыбаков, глава «Белнефтехима», после совещания у президента объяснил, что в ближайшие часы должны будут завершиться переговоры российских и белорусских компаний, а также все-таки будут заключены контракты на поставку нефти в Беларусь. Объемов должно будет хватить на бесперебойную работу двух НПЗ.

Кроме того, Лукашенко поручил не терять времени и в первые дни января обеспечить поставку углеводородного сырья в Беларусь из альтернативных источников. Прежде всего – по железной дороге из балтийских портов. А кроме того, задействовать и нефтепровод «Дружбу» для альтернативных поставок.

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