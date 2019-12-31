2019-12-31T18:43:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

В январе «Белпочта» досрочно выплатит пенсии

Сроки передвинулись из-за новогодних и рождественских праздников
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсии за праздничные дни выдадут раньше сроков.Пенсии за праздничные дни выдадут раньше сроков.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В пресс-службе «Белпочты» на официальном сайте РУП сообщили о досрочной выдаче пенсионных выплат в дни праздников.

Для каждого из регионов и для столицы установлены отдельные сроки по выплатам.

Так в белорусской столице пенсии за 5 и 7 января минские пенсионеры смогут получить уже с 3 января. Пенсии за 6 января будут платить день в день, а затем в дежурных почтовых отделениях с 7 января можно будет получить выплаты за седьмое число.

На Брестчине горожане начнут получать пенсии за 5 января уже с 4 числа, а с 6 января выплаты за 6 – 7 число. В сельской местности досрочные выплаты начнутся с 3 (за 5.01.2020 г.) и 4 января (за 6 и 7 января).

В Витебске 4 января выплатят пенсии за 5 января, а с 6 числа начнут выдавать пенсии за 6 - 7. Выплаты в райцентрах и на селе на Витебщине можно будет получать с 3 (за 5.01.2020 г.) и 4 января (за 6 и 7 января).

Схожий график выплат для пенсионеров и в остальных регионах Беларуси. Актуальную информацию смотрите на сайте предприятия.

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