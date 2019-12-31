Фотофакт. Дед Мороз-Морж переплыл Неман, чтобы поздравить белорусов с наступающим Новым годом

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Пока белорусы под ёлочку загадывают «настоящую зиму» с пушистым снегом, трескучими морозами и крепким льдом на речках. В Гродно остается время для декабрьских заплывов. В одном таком водном марафоне поучаствовал сам… Дед Мороз. Подробности сообщила belta.by.

В роль Деда Мороза-Моржа перевоплотился уроженец областного города Филипп Федорчук. Мужчина давно переехал жить в Санкт-Петербург, главное увлечение жизни – заплыв в открытой воде в несезон. Увлеченный зимним плаванием горожанин задумал поздравить необычным заплывом и своих соотечественников.

Безопасность пловца обеспечили работники ОСВОД. Фото: belta.by.

– Решил, в преддверии праздника покорить и Неман. Выполнил, что хотел. Но понял, что Неман – река непростая, – рассказал пловец-морж журналистам.

В воду декабрьского Немана «Дед Мороз» зашел в полном параде: шубе и шапке. Правда, на середине реки – решил сбросить шубу, сковывавшую движения в воде.

Всю дистанцию пловца сопровождали спасатели на лодке. Осводовцы подтвердили, что на Немане коварное течение, в черте города оно составляет примерно 0,5 метра в секунду. Непростая была и погода: всего +3 в день заплыва.