31 декабря пожарные приехали тушить дом под Жлобином, а внутри увидели «нарколабораторию»

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ЧП произошло в одной из деревень Жлобинского района во вторник, 31 декабря. В МЧС рано утром позвонили очевидцы из деревни Руденка и сказали, что на сельской улице горит дом. Прибывшие спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. А когда попали внутрь помещения, им пришлось позвонить в милицию. И вот почему.

– Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС внутри помещения обнаружили кадки с растущей коноплей. По вызову прибыли оперативники следственной группы, – проинформировала пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Кроме кадок с наркосодержащим растением в доме и иных строениях были найдены приспособления для выращивания конопли. Следователи тщательно обследовали место пожара, опросили очевидцев, соседей и хозяина домовладения, собрали вещдоки.

Другие обстоятельства выясняются.