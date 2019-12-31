2019-12-31T20:04:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

31 декабря пожарные приехали тушить дом под Жлобином, а внутри увидели «нарколабораторию»

Коноплю в кадках выращивал местный житель
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
СК проводит расследование. Фото: Следственный Комитет.СК проводит расследование. Фото: Следственный Комитет.
Изменить размер текста:

ЧП произошло в одной из деревень Жлобинского района во вторник, 31 декабря. В МЧС рано утром позвонили очевидцы из деревни Руденка и сказали, что на сельской улице горит дом. Прибывшие спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. А когда попали внутрь помещения, им пришлось позвонить в милицию. И вот почему.

– Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС внутри помещения обнаружили кадки с растущей коноплей. По вызову прибыли оперативники следственной группы, – проинформировала пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Кроме кадок с наркосодержащим растением в доме и иных строениях были найдены приспособления для выращивания конопли. Следователи тщательно обследовали место пожара, опросили очевидцев, соседей и хозяина домовладения, собрали вещдоки.

Другие обстоятельства выясняются.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В последний день 2019 года доллары и евро стали дорожать: курс валют в Беларуси
У сельчанина в Мозырьском районе гостья украла банку со сбережениями
31 декабря пожарные приехали тушить дом под Жлобином, а внутри увидели «нарколабораторию»
Фотофакт. Дед Мороз-Морж переплыл Неман, чтобы поздравить белорусов с наступающим Новым годом
В январе «Белпочта» досрочно выплатит пенсии
Опять нефть и газ 31 декабря: Лукашенко собрал управленцев нефтехимического комплекса и дал пару часов на решение вопросов
Путин позвонил Лукашенко поздравить с Новым годом и поговорить про поставки нефти
С 1 января 2020 дорожает газ для населения
Минтранс перераспределил «дозволы» между перевозчиками
В Минске состоится традиционный Рождественский турнир любителей хоккея
Пьяный бесправник, который сбил двух девочек в Полоцке, знал, что садится за руль машины без тормозов
С 1 января в Беларуси дорожает электричество
Лукашенко и Путин 30 декабря говорили по телефону более часа, а нерешенные вопросы перенесли на середину января
В Брестском районе пенсионер нашел патроны от немецких винтовок, спрятал, но потом сдал в милицию
Видеофакт. Лесоруб признался в убийстве знакомого в Жодино и показал, как это произошло
СК: Футболисты шести белорусских команд получали деньги за договорные матчи
Милиция в Гродно ищет старика с фальшивой бородой, и это не Дед Мороз!
Лукашенко подписал указ об упразднении в Беларуси талонов к водительским правам и сертификатов техосмотра
Вычислили парня из Костюковичей, который издевался над котом для видео
Пятилетний мальчик умер в Бобруйском районе
Госсекретарь США приедет в Беларусь 4 января
В Беларуси установлены квоты на производство алкоголя в 2020 году
В ДТП из-за косули пострадали три человека
В Беларуси 31 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
Авария в Бресте: пострадали водитель такси и 10-летняя девочка
В 2020 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 5 долларов
В Минске на улице Пономаренко горела квартира. Два человека спасены