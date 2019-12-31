2019-12-31T20:37:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

У сельчанина в Мозырьском районе гостья украла банку со сбережениями

Ущерб составил 100 рублей
Надежда БУТОВИЧ
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35-летняя знакомая украла у мужчины "заначку".35-летняя знакомая украла у мужчины "заначку".Фото: Надежда БУТОВИЧ
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К правоохранителям Мозырьского района обратился в середине декабря сельчанин из деревни Белая. Мужчина рассказал, что из дома у него пропала стеклянная банка со сбережениями. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Как выяснилось, 50-летний мужчина пригласил в гости 35-летнюю односельчанку. А спустя некоторое время после того, как гостья ушла из дома, обнаружил, что пропала и банка со сбережениями: 100 белорусскими рублями.

– Уличить злоумышленницу удалось благодаря дактилоскопическим порошкам. Эксперты нашли два следа от пальцев рук рядом со стеклянными банками с закатками, где рядом в песке находилась и банка с деньгами, – пояснили ГКСЭ.

Сначала злоумышленница «клялась», что кражу не совершала, но когда ей предъявили все улики, указывающие на ее причастность, созналась в преступлении.

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