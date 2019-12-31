В последний день 2019 года доллары и евро стали дорожать: курс валют в Беларуси

Как изменилась валютная корзина в уходящем году?

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Белорусская валютно-фондовая биржа провела последние торги в 2019 году. Об итогах сообщили на официальном сайте БВФБ.

С каким актуальным курсом валют белорусы перейдут в новый год? В общем, картина следующая: доллар и евро не сдали позиции, а наоборот «поднабрали» 31 декабря, а вот российский рубль стал немного легче.

Таким образом, доллары в последний день уходящего 2019 года, стали стоить больше. «Зеленые» приплюсовали 0,0049 белорусского рубля, и теперь за 1 доллар дают 2,1085 рубля.

Отмечается рост и европейской валюты и даже больший – прибавка на 0,0113 рубля, и увеличившаяся стоимость одного евро до 2,3637 рубля.

А вот курс российского рубля стал меньше на 0,0061 в белорусской «валюте». За сотню дензнаков РФ теперь просят 3,3982 рубля.

"Комсомолка" узнала у экспертов не грозит ли белорусскому рублю девальвация.