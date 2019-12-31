Перед наступлением Нового года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ

Цены согласованы на январь и февраль 2020, а контракт о поставках продлен до 2021

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К вечеру 31 декабря Беларусь и Россия договорились о цене на газ.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, посол Беларуси в России Владимир Семашко и министр энергетики Владимир Каранкевич подписали протокол о ценах на газ на январь и февраль 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Газпрома».

Кроме этого, стороны - «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» - подписали допсоглашения о продлении контрактов на поставку газа и его транзит по территории Беларуси до 2021 года.

– Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года, - уточняют россияне.

Напомним, накануне вопрос с ценами на российские нефть и газ обсуждали в телефонных разговорах президенты России и Беларуси. Лукашенко звонил Путину 30 декабря, Путин звонил Лукашенко - 31 декабря.

– В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, - так комментировала разговор президентов пресс-служба Александра Лукашенко.

По чем Беларусь будет покупать российский газ в январе и феврале, не уточняется. В 2019 году нам его поставляли за 127$ за тысячу кубометров. Ранее в декабре Лукашенко заявлял, что договорился с Путиным о цене на газ на уровне 2019 года. Однако до этого он неоднократно рассказывал о том, что добивается снижения цены до уровня Смоленской области - а это почти в два раза дешевле. В то время как по информации белорусского президента Россия намеревалась повысить цену в 2020 году до 152$ за тысячу кубометров.