После заметки в «КП» на перекрестке в Гомеле правильно установили знаки

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В канун нового года в Гомеле устранили ошибку с нелепым сочетанием дорожных знаков на небольшом перекрестке. Напомним, дорога без названия соединяет улицы Тельмана и Книжную в центре города и проходит вдоль недавно открытого Физкультурно-оздоровительного комплекса Департамента охраны МВД. При выезде с этой дороги на улицу Тельмана по одну сторону проезжей части стоял знак «Уступи дорогу», а по другую - «Главная дорога».

Заметку об этом написала «КП» и вскоре после публикации ситуацию исправили - знаки установили правильно. Как и предполагалось, дорогу нужно уступить, а знак «Главная дорога» развернули в сторону улицы Тельмана.