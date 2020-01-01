2020-01-01T09:43:48+03:00
Общество
КП Беларусь

После заметки в «КП» на перекрестке в Гомеле правильно установили знаки

На дороге стояли два противоречащие друг другу знака
Павел МИЦКЕВИЧ
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На перекрестке в Гомеле правильно установили знакиНа перекрестке в Гомеле правильно установили знакиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В канун нового года в Гомеле устранили ошибку с нелепым сочетанием дорожных знаков на небольшом перекрестке. Напомним, дорога без названия соединяет улицы Тельмана и Книжную в центре города и проходит вдоль недавно открытого Физкультурно-оздоровительного комплекса Департамента охраны МВД. При выезде с этой дороги на улицу Тельмана по одну сторону проезжей части стоял знак «Уступи дорогу», а по другую - «Главная дорога».

Заметку об этом написала «КП» и вскоре после публикации ситуацию исправили - знаки установили правильно. Как и предполагалось, дорогу нужно уступить, а знак «Главная дорога» развернули в сторону улицы Тельмана.

На перекрестке в Гомеле правильно установили знаки Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На перекрестке в Гомеле правильно установили знакиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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