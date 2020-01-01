Президент процитировал Янку Купалу и сказал, что в новом году придется бороться за право «людьми зваться»

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В этот раз поздравление президента Беларуси с Новым годом длилось лишь неполных шесть минут. За это время Александр Лукашенко вспомнил о главных для страны событиях в 2019 году и рассказал о том, что ждет белорусов в 2020 году. Фон для выступления президента был подобран нейтральный: домашняя обстановка, но без семейных портретов: елочка, камин, картина с домиком в деревне…

Лукашенко отметил 75-летие освобождения Беларуси, Европейские игры, год малой Родины, выборы в парламент как основные события уходящего года. А в новом году важными станут 75-летие Победы, Олимпийские игры в Токио, третий год малой Родины - «итоговый год трилогии», а еще - президентская кампания.

Президент отметил, что наступает юбилейный год третьего тысячелетия:

- Итогом этого активного созидательного периода стало построение независимого, суверенного государства. Мы это сделали впервые в истории. В истории белорусского народа, которому не раз приходилось бороться за право «людьми зваться». И 2020-й не будет исключением.

Лукашенко предупредил, что белорусов ждет «год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений»:

- Будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов.

Президент также вспомнил о том, что мы - христиане, а эти дни назвал уникальным временем: от Рождества католического к Рождеству православному.