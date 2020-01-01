На пожаре в Могилевском районе погибли четыре человека

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Пять человек погибли на пожарах в новогоднюю ночь в Беларуси. При этом сразу четыре человека погибли в огне в Могилевском районе. Это произошло уже ближе к утру 1 января. Сообщение о пожаре поступило в 3 часа 42 минуты. Спасателям рассказали, что в деревне Ильинка горит жилой дом. К сожалению, были уже слишком поздно. Прибывшим спасателям оставалось только загасить пламя и вынести из дома трупы. На пожаре погибли 80-летняя хозяйка дома, ее 55-летняя дочь - обе пенсионерки, а также находившиеся в гостях двое мужчин - 40-летний и 39-летний. Оба были безработными. Причина пожара пока устанавливается.

А примерно через час, в 4.30 дом загорелся в другой точке Беларуси - в деревне Большие Шиловичи Слонимского района. Там на полу в комнате спасатели нашли хозяина дома погибшим. Причина пожара тоже пока устанавливается. Огонь повредил крышу, стены и вещи в доме, сообщается в суточной сводке МЧС.