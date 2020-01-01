На Новый год в Витебской области 18-летний парень ранил ножом милиционеров

Изменить размер текста: A A

В новогоднюю ночь в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек ранил ножом милиционеров. Пока проводится проверка, сообщила в Telegram официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Про обстоятельства инцидента официальной информации пока нет.

В Кричеве женщина набросилась с ножом на сожителя, а в Шкловском районе пенсионер - на жену. В обоих случаях инциденты произошли в ходе ссор после употребления спиртного.

В целом криминогенная обстановка по стране оставалась достаточно спокойной - зафиксировано меньше преступлений, чем обычно, отметили в МВД.

На дорогах Беларуси в Новый год погибли два человека. В Пинске машина сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. А в Брестском районе легковушка врезалась в стоявший на обочине полуприцеп - водитель погиб.