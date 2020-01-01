Первый ребенок в Беларуси в 2020 году родился ровно в полночь

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Первые дети 2020-го года в Беларуси родились в Витебской и Гродненской областях. Прямо в первую секунду нового года зафиксировано появление на свет девочки в Витебске. Ее вес 2 кг. 850 гр., рост - 49 см. У мамы Анастасии это первенец. Фамилия у первого январского ребенка говорящая - Мороз. А всего в Витебской области в новогоднюю ночь родились шестеро детей, рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.

В ноль часов одну минуту еще одна девочка появилась на свет в Волковысске. Молодая мама Анна Шевчик родила дочь весом 3 кг. 390 гр. и ростом 51 см. Всего в Гродненской области в новогоднюю ночь родилось рекордное число малышей - 12! Большинство из них девочки.

А вот в Минске первым родился мальчик - это произошло в первые десять минут нового года в Городском клиническом роддоме №2. Всего в столице Беларуси в Новый год родились 9 детей, причем мальчиков больше. Еще двое малышей родились в райцентрах области.

В Гомельской области из пяти новогодних младенцев тоже большинство за мальчиками. Зато одна девочка, которая появилась на свет в Житковичах в 0.15, стала шестым ребенком в многодетной семье Улезковых.

В Могилевской области 1 января будут отмечать день рождения одна девочка и два мальчика, а в Брестской - две девочки и два мальчика.