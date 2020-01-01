В Минске пойман профессиональный вор, который обкрадывал храмы

Из церкви в Полоцке гость из России украл золото и серебро на тысячу долларов

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В ночь на Рождество, которое католики праздновали 25 декабря, в минском костеле задержали подозреваемого в крупной краже в православном храме Полоцка. Об этом 1 января рассказали в МВД.

А хищение в церкви произошло еще в ноябре. В милицию заявили о пропаже ювелирных украшений - золотых и серебряных, пожертвованных прихожанами. Милиция тогда вышла на след подозреваемого - 49-летнего мужчины, однако выяснилось, что он уехал из Беларуси.

И вот в одном из костелов столицы после праздничной службы заметили подозрительного типа, который пытался остаться в храме после его закрытия. Но бдительный сторож костела заметил это и незваному гостю пришлось уйти. А за дверями его уже ждали милиционеры.

Вор оказался профессиональным. В его не самой дешевой машине нашли перчатки и набор инструментов для взлома.

В краже в Полоцке мужчина уже сознался. Сначала он приходил туда «на разведку», изучал план здания и выискивал уголки, где можно было бы зашиться. И вот, после окончания Литургии, злоумышленник спрятался в подсобном помещении. После кражи украшений на сумму около тысячи долларов вор уехал в Россию и сбыл похищенное в Санкт-Петербурге - оттуда визитер родом.

Кстати, в России мужчину судили уже шесть раз, в том числе за похожие преступления. Сейчас возбуждено новое уголовное дело.