В Беларуси отменяют талоны к водительским правам и сертификаты о техосмотре

Нововведение анонсировалось несколько лет и вот, наконец, принято

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Теперь водителям не нужно показывать талоны к водительским правам и сертификаты о прохождении техосмотра сотрудникам ГАИ

Соответствующий указ под номером 492 подписал Лукашенко. Документ корректирует перечень административных процедур, которые проводят госорганы и организации по заявлению граждан. В нем говорится о том, что теперь оформлять талон к водительскому удостоверению, а также сертификат о прохождении техосмотра не нужно. Коснулись изменения и механизма выдачи международного водительского удостоверения, и сроков постановки на учет граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и порядка постановки на консульский учет.

Также отныне в Беларуси не будут взымать деньги за регистрацию иностранцев, которые временно приезжают в нашу страну. Однако регистрироваться им все равно будет нужно – через единый портал электронных услуг. Подробнее о нововведениях можно узнать на сайте president.gov.by