2020-01-02T11:22:40+03:00
Политика
КП Беларусь

Из-за напряженной обстановки в Ираке госсекретарь США Помпео отложил визит в Беларусь

В Минске он планировал обсудить с Лукашенко возвращение в нашу стану посла США
Ольга ИВАШЕНКО
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Госсекретарь США Помпео отложил визит в Беларусь.Госсекретарь США Помпео отложил визит в Беларусь.
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Отмену своего визита в Беларусь Помпео объяснил тем, что сейчас он должен оставаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американских граждан на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что по этой же причине Помпео отменил свой визит в Узбекистан.

Напомним, визит госсекретаря США в Беларусь планировался на 4 января. Во время пребывания в нашей стране Помпео собирался встретиться с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем, чтобы обсудить с ними возвращение в Беларусь послов США, дальнейшее экономическое сотрудничество, права человека и региональную безопасность.

Визит должен был стать переломным моментом в отношении Беларуси и США.

Сообщается, что визит Помпео в Беларусь переносится на более поздний срок, передает belta.by.

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