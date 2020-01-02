Из-за напряженной обстановки в Ираке госсекретарь США Помпео отложил визит в Беларусь

В Минске он планировал обсудить с Лукашенко возвращение в нашу стану посла США

Изменить размер текста: A A

Отмену своего визита в Беларусь Помпео объяснил тем, что сейчас он должен оставаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американских граждан на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что по этой же причине Помпео отменил свой визит в Узбекистан.

Напомним, визит госсекретаря США в Беларусь планировался на 4 января. Во время пребывания в нашей стране Помпео собирался встретиться с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем, чтобы обсудить с ними возвращение в Беларусь послов США, дальнейшее экономическое сотрудничество, права человека и региональную безопасность.

Визит должен был стать переломным моментом в отношении Беларуси и США.

Сообщается, что визит Помпео в Беларусь переносится на более поздний срок, передает belta.by.