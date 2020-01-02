2020-01-02T13:33:25+03:00
Общество
КП Беларусь

3 января в Беларуси – гололедица и переменная облачность

Ночью минус, а днем – плюс
Ольга ИВАШЕНКО
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3 января в Беларуси – гололедица и переменная облачность.3 января в Беларуси – гололедица и переменная облачность.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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2 января синоптики из-за возможного гололеда объявили оранжевый уровень опасности. Завтра, судя по прогнозам синоптиков, картина будет примерно такой же.

- На отдельных участках дорог в стране сохранится гололедица. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туманы. Ветер юго-западный, порывистый. Ночью температура воздуха - до 5 градусов мороза, днем - до 5 выше нуля, - рассказали в Гидромете.

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