3 января в Беларуси – гололедица и переменная облачность. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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2 января синоптики из-за возможного гололеда объявили оранжевый уровень опасности. Завтра, судя по прогнозам синоптиков, картина будет примерно такой же.

- На отдельных участках дорог в стране сохранится гололедица. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туманы. Ветер юго-западный, порывистый. Ночью температура воздуха - до 5 градусов мороза, днем - до 5 выше нуля, - рассказали в Гидромете.