КП Беларусь
За первые дни 2020 года на пожарах погибли 11 белорусов
Только за последние сутки огонь унес жизнь шестерых человек
За первые дни 2020 года на пожарах погибли 11 белорусов. Фото: Молодечненский РОЧС
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Печальные цифры сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям:
- Трое погибших во время пожара обнаружены в деревне Мохро Ивановского района Брестской области. Там утром 1 января сгорел дом. Жертвами пожара стали хозяин 1967 года рождения и два его гостя. Раньше стало известно о гибели пенсионера из деревни Раховец Новогрудского района Гродненской области. Еще двое были найдены мертвыми после пожаров в Витебской области — смертельные случаи случились в деревнях Новоселки Копыльского района Минской области и Опытная Верхнедвинского района. Всего с начала 2020 года пожары унесли жизни уже 11-ти белорусов.
Берегите себя и своих близких и будьте осторожны с огнем и электроприборами.