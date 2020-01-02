За первые дни 2020 года на пожарах погибли 11 белорусов

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Печальные цифры сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям:

- Трое погибших во время пожара обнаружены в деревне Мохро Ивановского района Брестской области. Там утром 1 января сгорел дом. Жертвами пожара стали хозяин 1967 года рождения и два его гостя. Раньше стало известно о гибели пенсионера из деревни Раховец Новогрудского района Гродненской области. Еще двое были найдены мертвыми после пожаров в Витебской области — смертельные случаи случились в деревнях Новоселки Копыльского района Минской области и Опытная Верхнедвинского района. Всего с начала 2020 года пожары унесли жизни уже 11-ти белорусов.

Берегите себя и своих близких и будьте осторожны с огнем и электроприборами.