2020-01-02T17:36:48+03:00
Общество
КП Беларусь

С 1 января в Беларуси повысили пенсионный возраст

Теперь женщины уходят на пенсию в 57, а мужчины - в 62 года
Ольга ИВАШЕНКО
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С 1 января в Беларуси повысили пенсионный возраст.С 1 января в Беларуси повысили пенсионный возраст.
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В рамках реформы пенсионной системы произошло очередное повышение. По нему женщины на заслуженный отпуск будут выходить в 57 лет, а мужчины в 62. В 2019-м он составлял 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.

Также с 1 января для всех увеличили минимальный трудовой стаж. Теперь он составляет 17,5 лет.

Напомним, в Беларуси пенсионная реформа стартовала в 2017 году. И теперь каждый год пенсионный возраст увеличивается на полгода. Завершится реформа в 2022 году, когда возраст выхода на пенсию для мужчин станет 63 года и 58 — для женщин.

Для чего все это нужно? Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич говорила:

-Повышение пенсионного возраста позволяет ежегодно повышать пенсии. Если мы говорим про 2019 год, то средняя пенсия по возрасту в ноябре составила 446 рублей – более чем на 50 рублей. по сравнению с ноябрем прошлого года. В процентном соотношении темп роста составил более 113% с учетом инфляции.

Помимо этого, по словам Костевич, повышение пенсионного возраста позволяет сократить уменьшение доходной части пенсионного фонда и стабилизировать ситуацию с дефицитом рабочей силы на рынке труда.

Что касается минимального трудового стажа, который с 1 января составляет уже 17,5 лет, то его тоже будут повышать каждый год, пока не дотянут до 20 лет, случится это только в 2025 году. До этого момента многие будут вынуждены карабкаться в «пенсионной ловушке». Это когда белорусы предпенсионного возраста, которые, к примеру, должны были выйти на заслуженный отдых в 2020 году, сделать этого не могут. Ведь минимальный трудовой стаж и пенсионный возраст повысили! И по этой причине дотягивать до статуса пенсионера им придется до 2025 года. А пока что они смогут рассчитывать только на социальную пенсию, которая едва превышает 50 долларов.

Для справки: по данным ООН, средняя продолжительность жизни в Беларуси у женщин - 78 лет, а у мужчин — 66,. То есть когда закончится пенсионная реформа, среднестатистическому мужчине на пенсии останется пожить примерно 3 года, а женщине – 20 лет.

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