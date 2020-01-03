Житель Докшиц из ружья убил мужчину

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Мужчина, совершивший выстрел, сам сообщил в правоохранительные органы. Как отмечают в УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел на улице. Мужчины между собой были знакомы, один застрелил другого из охотничьего ружья. Мотив и обстоятельства преступления выясняют оперативники. По предварительной версии, причиной убийства могла стать ревность: житель Докшиц застрелил поклонника своей бывшей супруги.