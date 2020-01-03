2020-01-03T09:26:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Житель Докшиц из ружья убил мужчину

Не исключено, что убийство случилось на почве ревности
Захар ПЛАТОНОВ
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Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Мужчина, совершивший выстрел, сам сообщил в правоохранительные органы. Как отмечают в УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел на улице. Мужчины между собой были знакомы, один застрелил другого из охотничьего ружья. Мотив и обстоятельства преступления выясняют оперативники. По предварительной версии, причиной убийства могла стать ревность: житель Докшиц застрелил поклонника своей бывшей супруги.

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