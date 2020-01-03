2020-01-03T09:25:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Докшицах мужчина застрелил знакомого

Подозреваемый сам вызвал милицию
Наталья ПАРТОЛИНА
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Застрелив знакомого, мужчина сам позвонил в милицию.Застрелив знакомого, мужчина сам позвонил в милицию.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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2 января в Докшицах разыгралась трагедия: мужчина застрелил знакомого из охотничьего ружья.

Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, это произошло на улице. Убитый - 44-летний местный житель. После того как мужчина застрелил знакомого, он сам позвонил в милицию и рассказал о том, что произошло.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и мотивы убийства. По одной из предварительных версий, причиной ссоры могла стать ревность: 44-летний мужчина ухаживал за бывшей женой подозреваемого.

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