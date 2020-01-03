КП Беларусь
В Докшицах мужчина застрелил знакомого
Подозреваемый сам вызвал милицию
Застрелив знакомого, мужчина сам позвонил в милицию.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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2 января в Докшицах разыгралась трагедия: мужчина застрелил знакомого из охотничьего ружья.
Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, это произошло на улице. Убитый - 44-летний местный житель. После того как мужчина застрелил знакомого, он сам позвонил в милицию и рассказал о том, что произошло.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и мотивы убийства. По одной из предварительных версий, причиной ссоры могла стать ревность: 44-летний мужчина ухаживал за бывшей женой подозреваемого.
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