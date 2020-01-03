2020-01-03T10:25:22+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сегодня в Минске стартует Рождественский турнир по хоккею. Впервые сыграет команда США

12 команд проведут матчи на «Чижовка-Арене»
Захар ПЛАТОНОВ
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На Рождественском турнире по хоккею всегда много заброшенных шайб.На Рождественском турнире по хоккею всегда много заброшенных шайб.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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3 января в Минске стартует Рождественский турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси. 12 команд разделены на четыре группы, победители каждой выйдут в полуфиналы. Дальше пройдут финал и матч за третье место.

Группа А: Беларусь, команда IIHF (Международная федерация хоккея), CША. Группа B: Китай, ОАЭ, сборная Балкан. Группа С: Украина, Швейцария, Финляндия. Группа D: сборная Балтии, Германия, Россия.

Все матчи пройдут на малой и большой площадках «Чижовка-Арены». Сегодня в 13.00 сыграют Украина - Швейцария (большая арена). В 13.30 начнется матч Китай - ОАЭ (малая арена). В 17.30 пройдет церемония открытия. А в 19.00 на лед выйдут команды Беларуси и IIHF (большая арена). В 19.30 начнется игра сборной Балтии и Германия (малая арена).

Полуфиналы пройдут 6 января, 7-го числа - матчи за главный приз и бронзу.

Отметим, что команда США впервые сыграет на турнире. Напомним, должен был приехать и госсекретарь США Помпео, но он отложил визит в Беларусь из-за напряженной обстановки в Ираке.

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