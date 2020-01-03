В Минске в Свислочи нашли сумку с человеческими конечностями

В реке Свислочь в Минске нашли сумку с человеческими останками. Фото: телеграм-канал МВД РБ.

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В четверг, 2 января, в милицию обратились сотрудники коммунальной службы и сообщили о страшной находке, на которую наткнулись во время очистных работ в Свислочи. Из реки достали спортивную сумку с останками конечностей человека.

Как сообщили в МВД, на место выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД и ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники милиции совместно с другими правоохранительными структурами начали расследование.