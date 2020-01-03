Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ

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Такой вариант развития событий был предсказуем. 30 и 31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, после чего собрал совещание с руководством белорусского нефтехима. Лукашенко сказал о некоторых договоренностях с российской стороной, но также призвал не терять время и в первые дни января обеспечить поставку углеводородного сырья в Беларусь из альтернативных источников (например, по железной дороге из балтийских портов). А также задействовать нефтепровод «Дружбу» для альтернативных поставок.

3 января РИА «Новости» со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Беларуси сообщило, что с 1 января Россия прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, Минск и Москва уже долгое время не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси. Также стоит вопрос о компенсации за ухудшение экономического положения белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в РФ.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко: Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года

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