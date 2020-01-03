2020-01-03T12:38:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Речицком районе был пожар на нефтяной скважине

Возгорание ликвидировали спасатели
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В Речицком районе горела нефтяная скважина. Фото: МЧС РБВ Речицком районе горела нефтяная скважина. Фото: МЧС РБ
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Вечером 2 января в 18.27 в МЧС сообщили, что трубопровод на нефтяной скважине №37 Некрасовского месторождения возле д. Яновка Речицкого района поврежден и впоследствии загорелся. Пожар ликвидировали спасатели МЧС в 19.25 и провели работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного возгорания. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Как отметили в МЧС, скважина уже не эксплуатируется, находится в освоении после завершения бурения.

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