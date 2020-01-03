Нападение на милицию в Верхнедвинске: возбуждено уголовное дело, 18-летнего парня проверят психологи и психиатры

Парень бросил в сторону здания два "коктейля Молотова" и ранил сотрудников милиции, которые его задерживали. Фото: Следственный комитет.

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В отношении молодого человека, который 1 января ранил двоих сотрудников милиции в Верхнедвинске, районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ст. 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Об этом сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

Молодой человек "грубо нарушал общественный порядок" неподалеку от Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД.

- Дежуривший в отделении сотрудник немедленно передал информацию об этом ближайшему наряду милиции. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на вызов, - сообщает Следственный комитет.

На месте происшествия обнаружили две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения. Их отправили на исследование. В отношении задержанного следователями назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Сотрудникам милиции оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Задержанному юноше 18 лет, он из Сморгони. Перед тем как совершить нападение, он оставил обращение на Ютубе и в своем Телеграм-канале, где объяснил причины этого поступка и подробно рассказал о своих взглядах.