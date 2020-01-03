Канадский тренер минского «Динамо» сфотографировался с автоматом на «Линии Сталина»

Возможно, Вудрофту так надо прийти в раздевалку команды, ведь тренер после поражений говорит, что не все хоккеисты готовы заплатить свою цену для победы. Фото: stalin-line.by

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Минское «Динамо» накануне Нового года установило антирекорд клуба по серии поражений в КХЛ - 12 матчей подряд.

В прошлом сезоне «зубров» после 11 поражений подряд возили на Минский тракторный завод, чтобы посмотрели, как зарабатывают на хлеб там.

Рабочий тракторного завода - хоккеистам «Динамо»: «Клюшкой работать легче, чем на заводе»

Сейчас главный тренер команды Крэйг Вудкрофт в индивидуальном порядке съездил на «Линию Сталина», где сфотографировался с флагами Канады и Японии, так как был с друзьями из этих стран. Также Вудкрофт сделал фото с автоматом.

- Гости с радостью подняли флаги на флагштоках «Линии Сталина» и сфотографировались на память со своим экскурсоводом Полиной Симанишиной - поклонницей хоккея, - отмечает сайт «Линии Сталина»

Сегодня, 3 января, минское «Динамо» имеет шанс прервать серию поражений. В 17.00 в Череповце начнется матч «зубров» с «Северсталью».