2020-01-03T13:49:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

7-летний ребенок петардой сжег Деда Мороза в Гомеле

Мальчик с отцом гуляли возле елки, и ребенок запустил петарду
Павел МИЦКЕВИЧ
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От Деда Мороза осталось пустое место. Фото: vk.com/gomelchpОт Деда Мороза осталось пустое место. Фото: vk.com/gomelchp
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Вечером 2 января в Гомеле произошел новогодний инцидент - сгорел Дед Мороз! При этом едва не поджег елку. А виной всему стала шалость с петардами. Очевидец позвонил в милицию и рассказал, что вспыхнула надувная конструкция Деда Мороза у новогодней елки в Советском районе - на площадке возле гипермаркета. Свидетель успел заметить за секунду до пожара мужчину с ребенком, которые выстрелили петардой.

Эта информация оказалась важной, ее передали в милицейский эфир, и вскоре патруль ОМОНа заметил и задержал схожих по приметам мужчину и ребенка. Их вернули к елке и передали сотрудникам следственно-оперативной группы, которая продолжила разбирательство. К месту ЧП также прибыли две пожарные машины.

Огонь мог переброситься на елку. Фото: vk.com/gomelchp

Огонь мог переброситься на елку. Фото: vk.com/gomelchp

45-летний мужчина во всем сознался. Он не стал скрывать, что был возле ели вместе с 7-летним сыном, который запустил петарду, а она случайно отлетела к фигуре Деда Мороза, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Милиция проводит проверку, по итогам которой будет определена степень вины, а затем и наказание для отца юного пиротехника.

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