Минздрав: «От пиротехники пострадало 46 человек»

У медиков в новогоднюю ночь всегда много работы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В основном белорусы получали ожоги вокруг глаз, повреждения роговицы и кистей рук

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Всего по стране с 25 декабря по 2 января включительно медики насчитали 46 человек, которые получили пиротехнические травмы.

- Из них было госпитализировано 22 человека, а 24 медицинская помощь была оказана амбулаторно, - рассказал в Национальном пресс-центре начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук. - Из этих 22 госпитализированных человек - 18 взрослых и 4 детей.

По словам специалиста, тяжелых и крайне тяжелых травм ни у кого не было. Он уточнил, какие травмы получили белорусы: ожоги вокруг глаз, повреждения роговицы, повреждения кистей рук, контузия глаза.

К несчастью, случилось несколько трагических ДТП в праздничные дни.

- 1 и 2 января на дорогах страны погибли 4 человека, еще 9 получили различные травмы, - рассказал старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей. - 1 января было задержано 107 нетрезвых водителей. Это достаточно большая цифра. 2 января задержано 69 нетрезвых водителей.

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