2020-01-03T15:13:33+03:00
Общество
КП Беларусь

«Очереди связаны с выходными в России»: в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию на границе

На пунктах пропуска на границах с Литвой и Польшей большие очереди
Захар ПЛАТОНОВ
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Праздничный всплеск пассажиропотока через границу: рост очередей связан с рождественскими выходными.Праздничный всплеск пассажиропотока через границу: рост очередей связан с рождественскими выходными.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- Праздничный всплеск пассажиропотока через границу и рост очередей связан с рождественскими выходными, - сообщили в Госпогранкомитете.

Особенно большие очереди были вечером 2 января и днем 3 января. К полудню пятницы перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидали около 260 легковых автомобилей, на польском - до 390. На границах с Латвией и Украиной пассажиропоток не превышал средние нормы.

В ведомстве отметили, что в эти дни поток автотранспорта, следующего на выезд из Беларуси, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну. В основном это граждане России. У россиян новогодние выходные продлятся до 8 января, многие решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых - граждане России.

Госпогранкомитет информирует, что к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.

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«Очереди связаны с выходными в России»: в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию на границе
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