2020-01-03T16:04:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте нашли мину времен Первой мировой войны

Брестчанин обнаружил снаряд 1 января. Днем ранее в Бресте нашли гранату времен Великой Отечественной войны
Захар ПЛАТОНОВ
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Минометная мина «Вюрфгранат» с взрывателем образца 1916 года. Фото: brest.mvd.gov.byМинометная мина «Вюрфгранат» с взрывателем образца 1916 года. Фото: brest.mvd.gov.by
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Вечером 1 января в дежурную часть Ленинского РОВД Бреста местный житель сообщил, что в лесопосадке нашел предмет, похожий на боеприпас. Как выяснилось, по улице Белорусской проводили земляные работы по прокладке канализации. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5526 установила, что опасной находкой стала минометная мина «Вюрфгранат» с взрывателем образца 1916 года. Боеприпас времен Первой мировой войны был уничтожен, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Интересно, что днем ранее на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» во время земляных работ нашли гранату РГД-33 Великой Отечественной войны.

В Бресте нашли мину времен Первой мировой войны. Фото: brest.mvd.gov.by

В Бресте нашли мину времен Первой мировой войны. Фото: brest.mvd.gov.by

Такие находки не редкость в Беларуси.

Начальник специальной группы разминирования рассказывал о специфике работы:

Земля выталкивает снаряды времен войны, а находить их будут еще долго

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