В Бресте нашли мину времен Первой мировой войны
Вечером 1 января в дежурную часть Ленинского РОВД Бреста местный житель сообщил, что в лесопосадке нашел предмет, похожий на боеприпас. Как выяснилось, по улице Белорусской проводили земляные работы по прокладке канализации. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5526 установила, что опасной находкой стала минометная мина «Вюрфгранат» с взрывателем образца 1916 года. Боеприпас времен Первой мировой войны был уничтожен, сообщает УВД Брестского облисполкома.
Интересно, что днем ранее на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» во время земляных работ нашли гранату РГД-33 Великой Отечественной войны.
В Бресте нашли мину времен Первой мировой войны. Фото: brest.mvd.gov.by
Такие находки не редкость в Беларуси.
Начальник специальной группы разминирования рассказывал о специфике работы:
Земля выталкивает снаряды времен войны, а находить их будут еще долго