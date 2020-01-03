«Сотрудничество транзитной отрасли очень значимо». Латвия готова предоставить инфраструктуру поставок для нефти в Беларусь

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Латвия готова предоставить свою инфраструктуру для транзита нефти в Беларусь. Об этом рассказала представитель отдела коммуникаций Министерства сообщения (транспорта) Латвии Ивета Канцена.

- Сотрудничество транзитной отрасли Латвии с Белоруссией очень значимо, в том числе рост объемов транзита нефти является одним из возможных направлений, - цитирует Канцену ТАСС. - Латвия заинтересована развивать объемы грузов и обеспечить нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии поставками нефти транзитом с латвийских портов.

Также о готовности предоставить транзитный коридор для альтернативных поставок нефти в Беларусь заявлял министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Белорусские делегации ранее совершили визиты в Латвию, чтобы оценить возможности портов этой страны, вели переговоры о направлении нефтепродуктов через балтийскую страну.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия прекратила поставки нефти на НПЗ Беларуси.

Чтобы не допустить остановку и заморозку производственных мощностей белорусских НПЗ, в «Белнефтехиме» приняли решение снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума.

- Сейчас идет активная работа над заключением январских контрактов, - передает слова представителя «Белнефтехима» belta.by. Речь идет о поставках нефти из РФ и альтернативных источников.