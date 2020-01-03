В Беларуси подняли минимальные цены на алкоголь

В Беларуси с 2020 года подняли минимальные цены на крепкий алкоголь и крепленые вина. Но вряд ли изменятся резко цены в магазинах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Соответствующее постановление №100 было принято ведомством 31 декабря.

Теперь предельная минимальная цена этилового ректификованного спирта из пищевого сырья с учетом акциза на условиях франко-отправления без НДС установлена в 71,73 рубля за декалитр безводного спирта.

Предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью выше 28% приравнены к уровню пол-литра алкогольного напитка крепостью 40%. Минимальная отпускная цена на условиях франко-отправления без НДС составляет 4,89 рубля, или на 23 копейки больше, чем раньше, а розничная цена с НДС - 6,47 рубля. Она выросла на 30 копеек.

Изменения коснулись и плодовых крепленых марочных вин улучшенного качества и специальной технологии: минимальная цена установлена на уровне 2,99 рубля за 0,7 литра крепостью 18% на условиях франко-отправления без НДС.

Впрочем, вряд ли стоимость алкогольных напитков в магазинах резко возрастет: предельные минимальные отпускные цены, как правило, ниже тех, которые есть в розничной торговле.

Также в Беларуси увеличены акцизы на алкоголь, табак и топливо. Соответствующий документ опубликовало Министерство финансов. Ставка акциза на этиловый спирт составляет 5,01 рубля за литр безводного спирта. Ставка акциза на этиловый ректификованный технический спирт составляет 4 копейки.