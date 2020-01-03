2020-01-03T18:41:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Спички – всё! Спустя 127 лет в Пинске закрылась самая знаменитая спичечная фабрика Беларуси

Там работало около 360 человек, которые теперь ищут другие варианты
Надежда БУТОВИЧ
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Спички пытались возрождать, печатая на упаковках головоломки, гербы городов Беларуси, полезные памятки, но их время безвозвратно ушло.Спички пытались возрождать, печатая на упаковках головоломки, гербы городов Беларуси, полезные памятки, но их время безвозвратно ушло.
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«Пинскдрев» закрыл один из своих филиалов – старинную спичечную фабрику, работавшую в районном центре с конца 19 века. Об этом со слов Николая Трушко, директора по работе с персоналом холдинга, 3 января проинформировала belta.by.

– Спрос на спички сильно упал, поэтому их производство не было больше рентабельным. Еще в сентябре всех работников спичечной фабрики - около 360 человек предупредили, что производство будет реструктуризовано, – пояснили Трушко.

Многие из рабочих выразили готовность переобучиться и уйти на другие производства холдинга. С пятницы, 3 января, примерно 200 бывших «спичечников» стали учениками на других площадках «Пинскдрева», им пообещали на период обучения сохранить прежнюю среднюю зарплату. Еще полтора десятка человек, тех, кому осталось пару лет до пенсии, перевели на другую работу без переобучения. Более 60 человек ушли из холдинга совсем.

Что будет со старой фабрикой? Пока там еще не полностью свернули производство, более двух десятков работников трудятся в отделе заготовок шпона. Освободившиеся площадки в будущем планируют занять под выпуск корпусной мебели, преимущественно – стульев.

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