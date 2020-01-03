Как в «Белых росах»: в Минске украли детскую коляску, чтобы возить в ней стеклотару

В фильме "Белые росы" герой Николая Караченцева из-за коляски со стеклотарой оказался в СИЗО. Фото: стоп-кадр фильма.

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В милицию Минска на днях обратилась молодая мама: пока она выходила с малышами во двор, неизвестные украли коляску. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в Первомайском районе столицы. Мама двойняшек вышла из дома на улице Натуралистов и оставила у подъезда шасси от двойной детской коляски, а сама пошла обратно в квартиру, чтобы вынести люльки для двойняшек.

– Женщины не было всего пару минут, но за это время неизвестные успели украсть коляску, стоимостью свыше 700 рублей, – пояснили в ГУВД.

Шасси для коляски воры переоборудовали под тележку для перевозок. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Вскоре оперативники вышли на след злоумышленников – 62- и 60-летнего безработных ранее судимых минчан. Мужчины прохаживались во дворах и наткнулись на основу для коляски. Шасси забрали и соорудили «тележку», чтобы возить пустые бутылки в пункт приема стеклотары. Там, впрочем, их и задержали с поличным.

Дело передано на правовую оценку.