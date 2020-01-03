Витебчанин подошел посмотреть, что случилось с фейерверком, и получил залп в лицо: ЧП в Лиозненском районе

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«Комсомолка» ранее уже сообщала, что в новогодние праздники от пиротехнических устройств в Беларуси пострадали около пятидесяти человек. «Жертвы салютов» получили ожоги глаз, кистей рук, травмы лица.

Аналогичное ЧП из печальной статистики случилось и в Лиозненском районе. В последствиях разбирается милиция.

Несчастный случай произошел в новогоднюю ночь. В деревню 35-летний житель областного города приехал на праздники. Примерно в половину первого ночи 1 января вышли на улицу отмечать наступление Нового года взрывом салюта.

– Пострадавший, как того требует инструкция, установил коробку с фейерверком на ровной поверхности, закрепил ее кирпичами, поджег фитиль. Залпы «задерживались» и мужчина пошел посмотреть, что случилось? В тот момент, когда витебчанин наклонился произошел первый залп, который выстрелил прямо ему в лицо, – сообщили в пресс-службе СК в официальном Telegram-канале.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину в ближайшее учреждение здравоохранения. Следователи ведут проверку, назначен ряд экспертиз.