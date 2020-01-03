2020-01-03T20:23:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Витебчанин подошел посмотреть, что случилось с фейерверком, и получил залп в лицо: ЧП в Лиозненском районе

При запуске салюта пострадал 35-летний мужчина
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Проводится проверка неисправного салюта, назначены экспертизы. Фото: СК.Проводится проверка неисправного салюта, назначены экспертизы. Фото: СК.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» ранее уже сообщала, что в новогодние праздники от пиротехнических устройств в Беларуси пострадали около пятидесяти человек. «Жертвы салютов» получили ожоги глаз, кистей рук, травмы лица.

Аналогичное ЧП из печальной статистики случилось и в Лиозненском районе. В последствиях разбирается милиция.

Несчастный случай произошел в новогоднюю ночь. В деревню 35-летний житель областного города приехал на праздники. Примерно в половину первого ночи 1 января вышли на улицу отмечать наступление Нового года взрывом салюта.

– Пострадавший, как того требует инструкция, установил коробку с фейерверком на ровной поверхности, закрепил ее кирпичами, поджег фитиль. Залпы «задерживались» и мужчина пошел посмотреть, что случилось? В тот момент, когда витебчанин наклонился произошел первый залп, который выстрелил прямо ему в лицо, – сообщили в пресс-службе СК в официальном Telegram-канале.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину в ближайшее учреждение здравоохранения. Следователи ведут проверку, назначен ряд экспертиз.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В "Белнефтехиме" о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»
Минчанин поругался с бывшей женой и поджег дверь соседки, к которой она ушла
В Жодино друг сына ограбил семейную пару, пока они отмечали в поездке Новый год
Витебчанин подошел посмотреть, что случилось с фейерверком, и получил залп в лицо: ЧП в Лиозненском районе
«Ушла 30 декабря на учебу и пропала»: в Минске ищут 17-летнюю девушку
Как в «Белых росах»: в Минске украли детскую коляску, чтобы возить в ней стеклотару
Спички – всё! Спустя 127 лет в Пинске закрылась самая знаменитая спичечная фабрика Беларуси
В Беларуси подняли минимальные цены на алкоголь
«Сотрудничество транзитной отрасли очень значимо». Латвия готова предоставить инфраструктуру поставок для нефти в Беларусь
В Бресте нашли мину времен Первой мировой войны
«Очереди связаны с выходными в России»: в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию на границе
Минздрав: «От пиротехники пострадало 46 человек»
7-летний ребенок петардой сжег Деда Мороза в Гомеле
Канадский тренер минского «Динамо» сфотографировался с автоматом на «Линии Сталина»
Нападение на милицию в Верхнедвинске: возбуждено уголовное дело, 18-летнего парня проверят психологи и психиатры
В Речицком районе был пожар на нефтяной скважине
Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Минске в Свислочи нашли сумку с человеческими конечностями