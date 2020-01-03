2020-01-03T21:00:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Жодино друг сына ограбил семейную пару, пока они отмечали в поездке Новый год

Мужчина успел потратить часть денег: купил подарок девушке и хотел поехать отдыхать на море
Надежда БУТОВИЧ
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Форточник украл у знакомых сбережения. Фото: МВД.Форточник украл у знакомых сбережения. Фото: МВД.
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В милицию Жодино в четверг, 2 января, позвонила семейная пара горожан. Супруги рассказали, что только что вернулись домой из поездки и увидели разбитое неизвестным стекло форточки в подвале дома. Имущество на месте, но пропала крупная сумма из сбережений, которые они хранили в доме в конверте.

– Оперативниками отрабатывалось несколько версий, но скоро удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний друг сына семьи, – проинформировали в пресс-службе МВД.

Преступник знал, что хозяева уехали на новогодние праздники, поэтому забрался внутрь через подвал. И похитил из конверта деньги – доллары, евро, рубли РФ и белорусские дензнаки. Ювелирные украшения оставил нетронутыми.

– К моменту задержания подозреваемый безработный жодинец уже успел истратить часть денег. Он купил новогодний подарок своей девушке, хотел приобрести путевку на двоих в жаркие страны, – добавили правоохранители.

На данный момент злоумышленник задержан, находится в ИВС. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в краже.

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