В Жодино друг сына ограбил семейную пару, пока они отмечали в поездке Новый год

Изменить размер текста: A A

В милицию Жодино в четверг, 2 января, позвонила семейная пара горожан. Супруги рассказали, что только что вернулись домой из поездки и увидели разбитое неизвестным стекло форточки в подвале дома. Имущество на месте, но пропала крупная сумма из сбережений, которые они хранили в доме в конверте.

– Оперативниками отрабатывалось несколько версий, но скоро удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний друг сына семьи, – проинформировали в пресс-службе МВД.

Преступник знал, что хозяева уехали на новогодние праздники, поэтому забрался внутрь через подвал. И похитил из конверта деньги – доллары, евро, рубли РФ и белорусские дензнаки. Ювелирные украшения оставил нетронутыми.

– К моменту задержания подозреваемый безработный жодинец уже успел истратить часть денег. Он купил новогодний подарок своей девушке, хотел приобрести путевку на двоих в жаркие страны, – добавили правоохранители.

На данный момент злоумышленник задержан, находится в ИВС. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в краже.