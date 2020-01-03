Минчанин поругался с бывшей женой и поджег дверь соседки, к которой она ушла

Бывшая жена и соседка не открывали квартиру, и минчанин поджег им входную дверь. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

В милиции сказал, что сильно обиделся на жену

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К столичным правоохранителям на днях обратилась горожанка, которая рассказала, что ей подожгли входную дверь в квартире многоэтажки. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В итоге выяснилось, что по соседству с минчанкой развернулась семейная драма. Соседка ушла от бывшего мужа, отказалась с ним праздновать Новый год и на время решила укрыться в квартире своей подруги. Рассерженный экс-супруг поджег дверь злополучного жилища, в котором «спрятались» женщины.

– Действительно, удалось установить, что поджег совершил бывший муж подруги потерпевшей. Его вскоре задержали, он признался в совершении хулиганства общественно опасным способом. И пояснил, что хотел уладить разногласия, но бывшая жена заперлась в квартире соседки и не открывала дверь, тогда он ее поджег, – прокомментировали в правоохранители.

Уточняется, что раньше минчанин судим не был. Дело передано на правовую оценку.