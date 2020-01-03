В "Белнефтехиме" о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»

Запасов на НПЗ хватит для обеспечения топливом и нефтепродуктами внутреннего рынка. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В концерне уверили, что запасов хватит, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка

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«Комсомолка» ранее сообщала, что Россия остановила поставки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси. И, хотя перед Новым годом, после телефонных переговоров Лукашенко и Путина сообщалось, что ситуация практически улажена, уже тогда президент поручал руководству «Белнефтехима» искать альтернативные источники. Латвия, в свою очередь, отреагировала на ситуацию с нефтью в Беларуси заявлением о готовности предоставить инфраструктуру для поставок.

Да и в «Белнефтхиме» призвали белорусов не паниковать:

– Переговорный процесс с российскими партнерами по заключению контрактов на поставки нефти в Беларусь еще продолжается. На данный момент контрактные соглашения все еще не подписаны, – сообщила пресс-служба концерна на официальном сайте.

Ситуацию о прекращении поставок в концерне назвали «не лучшим этапом в экономическом сотрудничестве с партнерами из России». И подчеркнули, что якобы «дешевая беспошлинная российская нефть» (Прим.: с учетом реализации этапа налогового маневра в РФ) обходится Беларуси совсем не дешево – 83% от мировой цены.

– Кроме того, при компенсациях, предоставляемых Россией для своих нефтеперерабатывающих заводов, есть негативное отражение на диспаритете цен на внутреннем рынке России и Беларуси, – добавили в пресс-службе.

Также в концерне подчеркнули, что на данный момент, белорусские НПЗ работают штатно. И благодаря заблаговременно принятым мерам оптимизации загрузки производственных мощностей увеличены накопления ресурсов нефти для последующей переработки.

– Топливные запасы, режим, в котором сейчас работают белорусские НПЗ позволят в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и иных нефтепродуктов, – уверили в «Белнефтехиме».