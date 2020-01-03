2020-01-03T22:06:31+03:00
Экономика
КП Беларусь

В "Белнефтехиме" о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»

В концерне уверили, что запасов хватит, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Запасов на НПЗ хватит для обеспечения топливом и нефтепродуктами внутреннего рынка.Запасов на НПЗ хватит для обеспечения топливом и нефтепродуктами внутреннего рынка.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

«Комсомолка» ранее сообщала, что Россия остановила поставки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси. И, хотя перед Новым годом, после телефонных переговоров Лукашенко и Путина сообщалось, что ситуация практически улажена, уже тогда президент поручал руководству «Белнефтехима» искать альтернативные источники. Латвия, в свою очередь, отреагировала на ситуацию с нефтью в Беларуси заявлением о готовности предоставить инфраструктуру для поставок.

Да и в «Белнефтхиме» призвали белорусов не паниковать:

– Переговорный процесс с российскими партнерами по заключению контрактов на поставки нефти в Беларусь еще продолжается. На данный момент контрактные соглашения все еще не подписаны, – сообщила пресс-служба концерна на официальном сайте.

Ситуацию о прекращении поставок в концерне назвали «не лучшим этапом в экономическом сотрудничестве с партнерами из России». И подчеркнули, что якобы «дешевая беспошлинная российская нефть» (Прим.: с учетом реализации этапа налогового маневра в РФ) обходится Беларуси совсем не дешево – 83% от мировой цены.

– Кроме того, при компенсациях, предоставляемых Россией для своих нефтеперерабатывающих заводов, есть негативное отражение на диспаритете цен на внутреннем рынке России и Беларуси, – добавили в пресс-службе.

Также в концерне подчеркнули, что на данный момент, белорусские НПЗ работают штатно. И благодаря заблаговременно принятым мерам оптимизации загрузки производственных мощностей увеличены накопления ресурсов нефти для последующей переработки.

– Топливные запасы, режим, в котором сейчас работают белорусские НПЗ позволят в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и иных нефтепродуктов, – уверили в «Белнефтехиме».

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Россия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В "Белнефтехиме" о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»
Минчанин поругался с бывшей женой и поджег дверь соседки, к которой она ушла
В Жодино друг сына ограбил семейную пару, пока они отмечали в поездке Новый год
Витебчанин подошел посмотреть, что случилось с фейерверком, и получил залп в лицо: ЧП в Лиозненском районе
«Ушла 30 декабря на учебу и пропала»: в Минске ищут 17-летнюю девушку
Как в «Белых росах»: в Минске украли детскую коляску, чтобы возить в ней стеклотару
Спички – всё! Спустя 127 лет в Пинске закрылась самая знаменитая спичечная фабрика Беларуси
В Беларуси подняли минимальные цены на алкоголь
«Сотрудничество транзитной отрасли очень значимо». Латвия готова предоставить инфраструктуру поставок для нефти в Беларусь
В Бресте нашли мину времен Первой мировой войны
«Очереди связаны с выходными в России»: в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию на границе
Минздрав: «От пиротехники пострадало 46 человек»
7-летний ребенок петардой сжег Деда Мороза в Гомеле
Канадский тренер минского «Динамо» сфотографировался с автоматом на «Линии Сталина»
Нападение на милицию в Верхнедвинске: возбуждено уголовное дело, 18-летнего парня проверят психологи и психиатры
В Речицком районе был пожар на нефтяной скважине
Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Минске в Свислочи нашли сумку с человеческими конечностями