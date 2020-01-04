Зима близко? К Рождеству придут морозы и гололедица

Если такая погода продержится до Крещения, то рубить прорубь и не понадобится Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Почти половина календарной зимы уже позади, но настоящей зимней сказки в Беларуси так и не было. Снег если и выпадал, то не задерживался, а морозы если и трещали, то очень скромно. Но вот синоптики составили прогноз на ближайшие дни. Долгожданные похолодание и снег наконец-то придут в страну, но такие ли, как мы загадывали?

5 января в Беларуси ожидается кратковременный и мокрый снег. Да не один, а в сопровождении порывистого ветра и слабой метели. Ночью и утром осадки прогнозируются на большей части Беларуси, а днем - местами по востоку. На некоторых участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от -4°C до +2°C.

Ночь на 6 января будет морозной: столбик термометра покажет от -3°C до -9°C, а при прояснениях - до -12°C. Днем потеплеет: всего от -4°C до +3°C. Ночью осадков не ожидается, кратковременный снег возможен лишь по северо-западу страны. Самое интересное начнется утром и продолжится днем: на большей части Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег и снег, переходящий в дождь. Местами возможен слабый гололед, а на дорогах - гололедица.

Слегка зимней ожидается и ночь на Рождество. Температура воздуха ночью 7 января составит от 0 до -6°C, а при прояснениях - до -9°C. Днем будет от -3°C до +3°C. В западной части страны пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. В отдельных районах синоптики прогнозируют туман, слабый гололед и гололедицу на дорогах, сообщает belta.by.