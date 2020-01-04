2020-01-04T10:47:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Захлебнулся в придорожной канаве в декабре: в прошлом году утонули 362 белоруса

Из них 175 были пьяными, а это 48,3%
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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За нарушение правил охраны жизни людей на водах предупреждено 15751 человекЗа нарушение правил охраны жизни людей на водах предупреждено 15751 человекФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Минская городская организация ОСВОД опубликовала статистику о несчастных случаях с людьми на воде. Цифры шокируют: за 2019 год утонули 362 человека, из которых 24 - несовершеннолетние. Почти половина погибших (175 человек) находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Жертв могло быть еще больше, если бы не спасатели: 320 человек были спасены. 117 из них - несовершеннолетние.

Есть и хорошая новость: эти цифры меньше, чем в 2018-м. В позапрошлом году в Беларуси утонули 374 человека, из которых 30 - дети.

Далеко не все из погибших намеренно лезли в воду. Публикуем печальные выдержки из сводки ОСВОД:

"20.05.2019 г. - карьер по ул. Чангарской дивизии, г. Гомель, при падении в воду во время рыбной ловли с берега, в состоянии алкогольного опьянения, утонул мужчина, 56 лет".

"09.09.2019 г. - г. Речица, при принятии ванны по месту жительства утонула женщина, 61 год. Приступ болезни".

"31.08.2019 г. - р. Случь, г. Слуцк, при купании, в состоянии алкогольного опьянения, утонул мужчина, 30 лет (заключение судмедэкспертизы)".

"17.09.2019 г. - бассейн, по ул. Профсоюзная, д. Чкалова, Гомельский р-н, при очистке плавательного бассейна, по неуточненным данным, утонул мужчина, 43 года".

"25.12.2019 г. - придорожная канава, около д. Петримановщина, Ивьевский р-н, при падении в воду, в состоянии алкогольного опьянения, утонул мужчина, 56 лет".

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