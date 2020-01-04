КП Беларусь
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым
«Традиции православия способствуют, чтобы страны и народы жили в мире и согласии»
Фото: БелТА
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Поздравление появилось на сайте пресс-службы президента.
Глава государства отметил: "Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества".
Он обратил внимание, что "традиции православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии".
В заключение Лукашенко пожелал православным соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма:
"Пусть чудо Рождества поддерживает вас на протяжении года, наполняет дома верой, надеждой и любовью".