2020-01-04T10:48:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым

«Традиции православия способствуют, чтобы страны и народы жили в мире и согласии»
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: БелТАФото: БелТА
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Поздравление появилось на сайте пресс-службы президента.

Глава государства отметил: "Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества".

Он обратил внимание, что "традиции православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии".

В заключение Лукашенко пожелал православным соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма:

"Пусть чудо Рождества поддерживает вас на протяжении года, наполняет дома верой, надеждой и любовью".

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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым
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