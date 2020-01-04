Таксисту из Гродно выбили зубы и сломали челюсть за «новогодний тариф»

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Далеко не все люди будут рады, если поговорка «как Новый год встретишь, так и проведешь» окажется рабочей. 2020-й с самого начала не задался у Дениса из Гродно. В ночь с 1 на 2 января мужчина работал таксистом. Около 2 часов возле ночного клуба «Колизей» к нему в машину сел парень - белорус, который живет и работает в России. На родину он приехал, чтобы отметить новогодние праздники.

Водитель озвучил пассажиру, что служба такси установила двойной коэффициент на новогодний тариф. И пояснил, что накануне праздников все службы такси договорились, какие цены будут установлены. Эта информация возмутила пассажира. Он устроил потасовку прямо в салоне автомобиля, ударив Дениса в лицо, а после драки попытался сбежать.

На помощь пострадавшему мужчине пришли водители других такси. Увидев, как из машины выходит окровавленный водитель и убегает парень, они догнали дебошира и передали его службе ОМОНа, проезжающей мимо.

В результате драки у Дениса в двух местах сломана челюсть и выбиты три зуба. Его прооперировали 3 января в Гродненской областной клинической больнице. Информационный портал города newgrodno.by сообщает, что после операции мужчина находился под наблюдением в палате реанимации.

Денис выпал из рабочего русла как минимум до весны. Ситуация осложняется тем, что в его семье двое детей, а супруга находится в декрете с грудным ребенком. В помощь семье водителя служба такси устроила благотворительную акцию «Помоги коллеге».