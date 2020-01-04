2020-01-04T12:13:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: в минском аэропорту продают сувениры по цене зарплаты в райцентре

Собачка за 673 рубля, а лис «всего» за 410
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Любопытную находку прислали в «Комсомолку» наши читатели. В Национальном аэропорту «Минск», в зоне вылета, около выходов на посадку, располагаются магазинчики со всякой всячиной. Там-то и были замечены белорусские сувениры по кусачим ценам. Спору нет: изделия очень красивые и необычные, но стоят ли они этих денег? У автора игрушек ответ будет один, у большинства белорусов - другой, а у покупателей - третий.

Фото: "КП"

Фото: "КП"

«Мягкие игрушки по цене зарплаты в райцентре», - сопроводила снимки подписью читательница kp.by.

Фото: "КП"

Фото: "КП"

Фото: "КП"

Фото: "КП"

Можно сколько угодно удивляться стоимости изделий, но раз они продаются, значит, есть и купец.

Поделиться: Напечатать
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